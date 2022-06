Introductions : Fill Up Media lance son offre

(Boursier.com) — Fill Up Media lance ce matin sa levée de fonds dans le cadre de son introduction en Bourse. La société vise 13,2 ME, en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation et bénéficie d'engagements de souscription à hauteur de 6,5 ME, de la part de Vatel Capital pour 5 ME et AMDG pour 1,5 ME.

Le prix de l'offre est fixé à 10 par action et la période de souscription court jusqu'au 23 juin.

Fill Up Média commercialise et assure la diffusion de spots publicitaires sonores via des écrans digitaux installés sur des distributeurs de carburant. La société a été portée par un historique de partenariats structurants et assurant un maillage stratégique du territoire avec 4 000 écrans répartis dans 630 stations-services. Elle prévoit d'équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025 afin d'atteindre 1 180 stations partenaires, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.

Sur la période 2021 - 2025, elle vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% et pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%.