Introductions : feu vert pour Omer-Decugis !

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, lance son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris.

L'introduction sera combinée à une augmentation de capital d'un montant d'environ 15 ME, pouvant être porté à 19,8 ME environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (dont 1,3 ME environ en cession d'actions existantes). 10,4 ME sont déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription pouvant être portés à environ 12,7 ME.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 6,67 et 7,50 Euros par action. La souscription dure jusqu'au 14 juin inclus pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 15 juin 2021 pour le Placement Global.

Le Groupe propose plus de 1 000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché...) ou en marques de distributeur (MDD). En 2020, le Groupe a livré plus de 102 000 tonnes de fruits et légumes frais réparties à 76,5% en France et 23,5% dans le reste de l'Europe. Omer-Decugis & Cie couvre au sein de sa gamme 91% de l'offre de fruits et légumes exotiques consommés en Europe et dispose de positions fortes sur le segment stratégique " BAMA " (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats).

Omer-Decugis & Cie a acquis une expertise reconnue dans un métier clé, le mûrissage, ce qui lui permet de garantir des fruits à la maturité optimale et adaptés à chaque contexte de marché (grande distribution, fraîche découpe...).

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 119,7 ME en progression de +6,6% par rapport à 2019, démontrant la résilience du Groupe pendant la crise sanitaire. La dynamique commerciale du Groupe s'est accélérée au 1ersemestre de l'exercice 2020/21 avec une croissance de +11,3%, couplée à une forte amélioration de la rentabilité sous l'effet des gains de productivité issus des nouvelles capacités et une gestion rigoureuse des coûts. Fort de son savoir-faire et de ses nouvelles capacités, Omer-Decugis & Cie entend réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 175 ME en 2023 et poursuivre son développement avec un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 ME et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.