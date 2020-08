Introductions : FacePhi, une espagnole en Bourse de Paris

(Boursier.com) — Facephi a publié fin juillet un chiffre d'affaires semestriel issu de ventes de licences de 2,59 ME, ce qui se traduit par une croissance de 143% par rapport au chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente. L'EBITDA est pour sa part négatif de -534 KE, contre -449 KE un an plus tôt. L'EBIT ressort pour sa part à -812 KE, contre -674 KE un an plus tôt.

La société espagnole a été introduite en Bourse de Paris fin février. FacePhi se présente comme le leader espagnol des solutions biométriques pour la vérification d'identité, spécialisée dans les systèmes de reconnaissance faciale, l'intégration numérique. Basée à Alicante, l'entreprise est présente dans plus de 25 pays et a effectué plus de 850 millions d'authentifications, 6 millions de programmes d'accès et a une forte présence dans le secteur bancaire.

Après cinq ans d'inscription au MAB espagnol (Mercado Alternativo Bursátil), la direction a décidé d'aller plus loin avec une double cotation. En rejoignant Euronext Paris, la société espère accroître sa visibilité, sa marque, l'image, et devenir plus transparent aux yeux des investisseurs institutionnels. Elle compte aussi améliorer la liquidité de ses actions.