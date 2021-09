Introductions : Exclusive Networks, grosse opération à Paris

(Boursier.com) — Exclusive Networks qui fournit des services permettant "d'accélérer la vente de technologies disruptives en matière de cybersécurité à l'échelle mondiale", a lancé son introduction en Bourse de Paris sur le compartiment A d'Euronext. La fourchette de prix est comprise entre 20 et 24 Euros. Reuters indiquait mercredi que l'opération avait été sursouscrite et pourrait valoriser le groupe français jusqu'à 2,1 milliards d'euros. L'OPO court jusqu'au 21 septembre, le placement global jusqu'au 22 et les négociations doivent débuter le 23.

L'offre prévoit une cession de 5 295 307 actions existantes (soit environ 106 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative) par Everest UK Holdco Limited (une entité du groupe Permira), HTIVB (une société contrôlée par Olivier Breittmayer) et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la Société. Est aussi prévue l'émission de nouvelles actions ordinaires par Exclusive Networks pour un montant d'environ 260 millions d'euros. L'option de surallocation prévoit la vente d'actions existantes supplémentaires par Everest UK HoldCo Limited

et HTIVB, représentant un maximum de 15% du nombre total d'actions offertes dans le cadre de l'offre, correspondant à un maximum de 2 744 296 actions supplémentaires, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative.

Exclusive Networks explique permettre aux fournisseurs d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale et offre aux partenaires de distribution (tels que les revendeurs à valeur ajoutée, les intégrateurs de systèmes, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services gérés) une expertise, des technologies et des services disruptifs pour répondre aux besoins de leurs clients.

La stratégie de croissance du groupe est centrée sur la croissance sous-jacente des fournisseurs existants, dans les zones géographiques actuelles et nouvelles, sur l'attraction de nouveaux fournisseurs et clients pour compléter son solide portefeuille, sur l'élargissement de son offre de services pour répondre aux besoins des clients et sur la poursuite des fusions et acquisitions génératrices de valeur.

La société revendique 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires brut en 2020 et 37% de marge d'EBITA ajusté.