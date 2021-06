Introductions : Enogia veut lever 11 ME

(Boursier.com) — Enogia , expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. L'introduction prend la forme d'une augmentation de capital d'un montant de 11,07 ME qui pourra être porté à 14,64 ME en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Des engagements de souscription atteignent 3,8 ME.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 10,44 et 12,76 Euros par action. L'offre qui débute aujourd'hui se terminera le 8 juillet inclus pour l'Offre à Prix Ouvert à destination des particuliers et le 9 juillet 2021 (12h) pour le Placement global à destination des professionnels.

ORC

Enogia a dès son origine développé une gamme de micro-turbines dédiées à la conversion de chaleur en électricité, intégrées dans des micro-centrales électriques appelées ORC. Cette solution permet de valoriser la chaleur perdue générée par des sites industriels, maritimes, agricoles (unités de méthanisation), géothermiques, ou encore sur des groupes électrogènes. Les ORC ENOGIA permettent aux clients d'économiser sur leurs coûts d'énergie ou de revendre l'électricité produite, avec un retour sur investissement généralement inférieur à 5 ans. A date, plus de 120 micro-turbines ENOGIA sont installées dans plus de 25 pays.

Fort de ce solide track-record sur l'activité ORC, ENOGIA décline désormais sa technologie aux compresseurs pour Piles à Combustible hydrogène.

Estimé à près de 500 M$ en 2018, le marché des ORC devrait connaitre une forte croissance dans les prochaines années pour atteindre près d'1 Md$ en 2025. Au sein de ce marché, ENOGIA se positionne sur le segment des ORC < 300 kW, le segment le plus porteur. Le marché de l'hydrogène bénéficie du soutien mondial des aides d'Etat. Le marché des Piles à Combustible devrait atteindre plus de 20 Md$ en 2025, soit selon les estimations d'ENOGIA, plus de 3 millions de compresseurs vendus par an à horizon 2030.

Depuis 2014, ENOGIA affiche un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 27%. A fin 2020, ENOGIA a réalisé un chiffre d'affaires de 2 ME. La société vise un chiffre d'affaires supérieur à 95 ME en 2025. A cet horizon, le chiffre d'affaires de l'activité compresseur, représentant 7% du chiffre d'affaires 2020, devrait avoir dépassé celui de l'ORC et représenter 50 à 60% du chiffre d'affaires total.

EBITDA positif en 2023

Enogia anticipe un EBITDA positif en 2023, année où la société devrait livrer ses premières productions en série de compresseurs hydrogène. A long terme, la marge d'EBITDA normative est attendue aux alentours de 30%. ENOGIA estime être en mesure d'approcher ce niveau de marge normative à horizon 2025.

A fin avril 2021, le carnet de commandes d'Enogia est supérieur à 5 ME, essentiellement composé de projets ORC. La société présente par ailleurs un pipe d'affaires très diversifié avec plus de 300 projets reliés à plus de 200 prospects majoritairement dans le secteur ORC. Ce pipe d'affaires se chiffre à plus de 100 ME à fin avril 2021.