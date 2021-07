Introductions : Enogia en Bourse à 11,6 euros

Introductions : Enogia en Bourse à 11,6 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Enogia annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris avec une demande globale de 12,9 millions d'euros.

L'offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, illustrant leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d'Enogia... La demande globale s'est élevée à 1.113.377 titres, soit une souscription globale de 117% par rapport à l'offre de base. La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi élevée à 12,9 ME, dont 9,4 ME demandés dans le cadre du Placement Global et 3,5 ME dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil d'administration d'Enogia a fixé le prix définitif de l'action à 11,60 euros, soit le milieu de la fourchette indicative de prix.

Dans le cadre de l'Option de Surallocation, un nombre maximum de 143.104 titres, correspondant à un montant brut maximum de 1,7 ME, pourra être émis. En cas d'exercice intégral de la Clause de Surallocation, la part du public au capital serait portée à 23,5% (20,7% à l'issue de l'offre de base).

Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 juillet. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à compter du 14 juillet.