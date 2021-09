Introductions : encore une foncière espagnole à Paris

(Boursier.com) — Meridia Re IV Socimi a rejoint la cote parisienne début juillet via une cotation directe. La foncière a été lancée en 2019 par le gestionnaire de fonds alternatifs Meridia Capital Partners SGEIC, SA. Meridia IV est un véhicule immobilier de 251,5 ME avec une capacité d'investissement de plus d'environ 500 ME. Il cible tous les segments de l'immobilier commercial à Madrid et Barcelone (Espagne), avec une petite allocation opportuniste au Portugal (Lisbonne) en mettant l'accent sur les projets à valeur ajoutée.

Réglementé par la CNMV (Commission espagnole du marché des valeurs mobilières) et fort de 15 ans d'expérience avérée dans le secteur immobilier, Meridia Capital Partners SGEIC, S.A. est un gestionnaire de fonds indépendant gérant un encours d'environ 1 milliard d'euros.

Plusieurs foncières espagnoles ont choisi l'ancien marché Libre parisien ces derniers mois. Inmosupa puis Iante, AGP Malaga Socimi, Orbis Properties SOCIMI, ou encore VREF Seville Real Estate Holdco SOCIMI, sans oublier Aroca del Pinar Socimi, ou encore Inmark Prime et Res Gestae Socimi.