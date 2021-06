Introductions : encore une foncière espagnole!

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'image de nombreuses foncières espagnolesayant fait le choix de l'ancien Marché Libre parisien depuis plusieurs mois, Orinoquia R.E Socimi, a franchi le pas le 16 avril dernier, via une cotation directe, avec un prix de référence de 1,12 Euro, valorisant la société un peu plus de 12 ME.

Orinoquia est une société d'investissement immobilier (SOCIMI) ayant pour objet d'investir, à travers ses filiales, dans des immeubles "de premier plan" situés dans les grandes villes de la péninsule ibérique, destinés principalement à la location de court et moyen terme, aux "voyageurs urbains", ou encore étudiants.

Le groupe dispose d'un portefeuille de 73 appartements, 3 actifs commerciaux et 5 parkings, pour une surface totale de 5.800 mètres carrés évalués plus de 20 ME.