Introductions : encore une foncière espagnole!

(Boursier.com) — C'est la mode des foncières espagnoles sur l'ancien Marché Libre parisien, désormais Euronext Access. Après Inmosupa en avril puis Iante en mai, ce segment de la cote parisien a accueilli, en juin, AGP Malaga Socimi. L'opération s'est déroulée via une cotation directe au cours de 2,93 Euros, marquant une capitalisation boursière de plus de 28 ME.

Il s'agit donc d'une foncière espagnole qui fait partie du groupe immobilier AGP, un groupe leader dans le secteur immobilier de Malaga avec une expérience garantie de plus de 20 ans.

La société a pour objectif principal d'acquérir et de louer des biens immobiliers de toutes sortes, tels que des bureaux, des entrepôts ou des locaux commerciaux sur le territoire espagnol. Actuellement, AGP Málaga Socimi, S.A. possède plus de 60 propriétés principalement situées dans la province de Malaga.