Introductions : Ecomiam, une petite opération pour relancer la dynamique

Introductions : Ecomiam, une petite opération pour relancer la dynamique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il faudra se contenter d'une petite opération, mais les introductions en Bourse pointent de nouveau leur nez : Ecomiam, qui revendique la place de no3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce en effet le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth.

L'opération prend la forme d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 10 ME pouvant être porté à environ 11,5 ME, en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. 9,2 ME sont déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription représentant 91,6% de l'augmentation de capital.

Il y aura aussi une cession d'un montant d'environ 1,7 ME par l'actionnaire majoritaire actuel de la société, en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation. La fourchette indicative de prix est comprise entre 9,45 et 11,55 Euros par action. L'offre débute aujourd'hui et clôturera le 5 octobre pour l'Offre à Prix Ouvert (OPO) réservée aux particuliers et et jusqu'au 6 octobre (12h) pour le Placement Global et les investisseurs institutionnels.

Le Groupe s'est développé à partir du concept "100% français, équitable et accessible". Le réseau est aujourd'hui composé de 27 points de vente (5 magasins en propre et 22 magasins affiliés) implantés principalement en Bretagne et Pays de la Loire. écomiam dispose d'une offre " Click & Collect " et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48H sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

Le réseau de points de vente écomiam s'est rapidement développé et a généré 34% de croissance lors de l'exercice clos au 30 septembre 2019 pour un chiffre d'affaires de 14,7 ME (+23% en organique) et encore +46% de croissance au 1er semestre clos le 31 mars 2020 (+34% en organique). Sur le second semestre de l'exercice en cours, les ventes ont poursuivi leur progression et devraient représenter un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 22 ME, +50% attendue (+40% en organique), avec un résultat d'exploitation multiplié par plus de 2 sur le second semestre à 250 KE, à fin septembre 2020.

Ecomiam prévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 110 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, soit une multiplication par 5 en 5 ans. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 ME en 2025 contre 250 KE attendu en 2020, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%.