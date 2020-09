Introductions : Ecomiam, petit Picard, entre en Bourse

(Boursier.com) — On ne sait pas encore si les introductions en Bourse de Paris vont repartir de l'avant, mais une première opération est lancée. Il s'agit d'Ecomiam, petit distributeur breton de produits surgelés qui lève jusqu'à 15 ME maximum. Une petite opération garantie, dans la mesure où les engagements de souscription atteignent 9,2 ME.