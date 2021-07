Introductions : E-Pango a bien levé 6,1 ME

(Boursier.com) — La demande de titres e-Pango a atteint 1,5 fois l'offre proposée, dans le cadre de son introduction en Bourse. La société a réalisé une augmentation de capital de 6,1 ME au prix de 5,31 Euros. La société débutera donc sur une capitalisation boursière de 27,3 ME. Les négociations sur Euronext Growth débuteront le 12 juillet.

Philippe Girard, Directeur Général d'E-PANGO déclare : " Ce succès n'est pour nous qu'une première étape qui ouvre la voie à un parcours boursier où nous aurons à coeur de démontrer aux actionnaires actuels et futurs la force de notre modèle, déjà validé tant en termes de croissance que de rentabilité. Nous entendons bien sûr aller encore plus loin demain avec en ligne de mire une ambition forte : franchir à l'horizon 2025, le cap des 300 ME de chiffre d'affaires."