Introductions : du rouge pour les débuts de Fill Up Media !

(Boursier.com) — Débuts boursiers difficiles ce matin pour Fill Up Media dont le titre chute de 5% à 9,50 Euros peu avant midi. Un plus bas à 9,20 Euros avait été touché plus tôt dans la matinée.

La société a bouclé la semaine dernière une augmentation de capital de 8,18 ME, dont 6,50 ME (Vatel Capital pour 5 ME et AMDG pour 1,50 ME) de conversion automatique par compensation de créance d'obligations convertibles émises en avril.

Le prix de l'offre était déjà fixé à 10 par action et à ce prix la capitalisation boursière ressortait à environ 28 ME.

Fill Up Média commercialise et assure la diffusion de spots publicitaires sonores via des écrans digitaux installés sur des distributeurs de carburant. La société a été portée par un historique de partenariats structurants et assurant un maillage stratégique du territoire avec 4 000 écrans répartis dans 630 stations-services. Elle prévoit d'équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025 afin d'atteindre 1 180 stations partenaires, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.

Sur la période 2021 - 2025, elle vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% et pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%.