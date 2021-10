Introductions : des salles de sport en Bourse de Paris!

(Boursier.com) — Une nouvelle société espagnole a discrètement fait son apparition sur la cote parisienne durant l'été : Impulse Fitness, spécialisée dans l'exploitation de salles de sport aux Etats-Unis et au Mexique et proposant des séances de fitness avec des vêtements de sport équipés de la technologie Impulsetm EMS "qui optimise la condition physique et l'entraînement, ainsi que l'électrostimulation".

Introduite par cotation directe, sans levée de fonds, à 5 Euros, le 19 juillet dernier, l'action fait l'objet d'échanges réguliers sur l'ancien Marché Libre, Euronext Access. Elle cote déjà 7,75 Euros, matérialisant une capitalisation de 67 ME.

Après l'ouverture d'une première salle, en 2017, 3 autres ont suivi au cours de la période 2018 et 2019. Le groupe a entrepris d'augmenter le nombre de points de ventes à travers différents accords aux États-Unis, au Mexique et en Europe.

En 2020, la société a dégagé 438 KE de chiffre d'affaires, en forte baisse par rapport à 2019 (827 KE), en raison de la crise sanitaire. Pour la suite, elle s'attend à ce que ses revenus augmentent sur un taux moyen de croissance de 57% par an au cours des cinq prochaines années, passant de 2,3 ME espérés en 2021, à 14,2 ME. L'évolution des marges brutes seront de l'ordre de 50% par an, ce qui permettra à la société d'envisager un EBITDA positif à partir de 2022, puis "supérieur à 20%" à partir de 2023, selon ses prévisions. Enfin jusqu'à 32% en 2025...