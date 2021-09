Introductions : Dee Tech, nouveau SPAC à Paris

(Boursier.com) — Dee Tech a fait son apparition sur le Marché parisien le 25 juin dernier via une cotation directe. Il s'agit d'un SPAC (special purpose acquisition company) visant des sociétés de technologie en Europe, dirigé par l'entrepreneur Marc Menasé.

La cotation directe des Market Shares et des Market Warrants de la société sur le Compartiment Professionnel d'Euronext à Paris est intervenue à l'issue d'une opération de placement de 165 ME après exercice de la clause d'extension, réalisée exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés.

Les Market Shares et Market Warrants ont été offerts uniquement par unité comprenant une Market Share et un Market Warrant au prix de souscription de 10 Euros.

La parité d'exercice prévoyait 1 action ordinaire pour 3 Market Warrants au prix de 11,50 Euros.

A 10 Euros sur le marché, DEE Tech capitalise 165 ME. L'IDI détient plus de 12% du capital, MACSF Epargne Retraite, plus de 18%.