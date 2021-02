Introductions : débuts boursiers en fanfare pour HRS et ses stations à hydrogène!

(Boursier.com) — Les débuts boursiers de HRS ce matin sont concluants! C'était attendu étant donné la réussite du placement de titres ayant précédé cette cotation. HRS a donc débuté ce matin au-dessus des 30 Euros, touchant même 35 Euros, soit un gain de plus de 38% par rapport au cours d'introduction de 25,30 Euros.

L'offre de titres HRS a rencontré un très large succès à la fois pour ce qui est du Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et de l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques. La demande a atteint 325,8 ME pour les investisseurs institutionnels européens et 90,8 ME pour les particuliers. Le taux de sursouscription de l'Offre à Prix Ouvert est de 12,3 fois la part réservée aux ordres émis dans le cadre de l'OPO.

La société a exercé la Clause d'Extension pour un montant de 11 ME, portant le montant de l'opération à 84,6 ME. Le montant pourra être porté à 97,3 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. HRS a signé ainsi la plus importante levée de fonds à l'occasion d'une introduction en Bourse sur Euronext Growth.