Introductions : Coty débute aujourd'hui, au prix de référence de 10,28 Euros

(Boursier.com) — Coty fait part du prix de son offre de 33 millions d'actions : 10,80 $, soit 10,28 EUR sur la base d'un change EUR-USD de 1,0509).

L'Offre est faite au public aux États-Unis et sur la base d'un placement privé en dehors des États-Unis, aux investisseurs qualifiés.

Les actions devraient commencer à être négociées aujourd'hui à 15h30, à l'ouverture des marchés américains.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre principalement pour rembourser le capital de l'encours de la dette. Coty réalise environ 45 % de son chiffre d'affaires annuel net en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La semaine dernière, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles de base en raison de l'augmentation des prix et de la forte demande, en particulier pour les produits du segment haut de gamme qui comprend le maquillage et les parfums de marques telles que Hugo Boss, Gucci et Burberry.