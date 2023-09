Introductions : Coty à Paris sans les particuliers

(Boursier.com) — Coty s'avance en Bourse de Paris comme annoncé au printemps dernier et les contours de l'opération prennent forme. Le spécialiste français des cosmétiques, déjà coté à New York, compte proposer 33 millions d'actions aux investisseurs à cette occasion, pour une valorisation comprise "entre 300 et 350 ME".

Il s'agira d'un placement privé pour les investisseurs institutionnels parisiens et Coty a demandé la cotation sur le segment professionnel d'Euronext Paris.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre principalement pour rembourser le capital de l'encours de la dette.

Coty réalise environ 45 % de son chiffre d'affaires annuel net en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La semaine dernière, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles de base en raison de l'augmentation des prix et de la forte demande, en particulier pour les produits du segment haut de gamme qui comprend le maquillage et les parfums de marques telles que Hugo Boss, Gucci et Burberry.