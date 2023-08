Introductions : chats, chiens et lapins...

(Boursier.com) — Le néerlandais Pet Service Holding s'est introduit en Bourse de Paris sur Euronext Access, en juillet dernier, à 5 Euros, soit une valorisation de 14 ME.

La société se définit comme un leader dans le domaine des soins aux animaux aux Pays-Bas. "Nous visons à nous différencier sur ce marché concurrentiel en nous concentrant sur l'approvisionnement et la nutrition des animaux, ainsi que sur les pratiques vétérinaires", explique Pet Service.

Le marché des soins animaliers aux Pays-Bas représente environ 2 milliards d'euros, dont environ 1 milliard en fournitures et aliments pour animaux de compagnie et environ 0,5 milliard via plus de 1 200 cabinets vétérinaires aux Pays-Bas. Les frais d'entretien annuels d'un chien ou d'un chat sont supérieurs à 500 euros, et pour un rongeur ou un oiseau ces frais peuvent également s'élever à des centaines d'euros par an.

La société a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires de plus de 1,8 ME, soit plus de trois fois le chiffre d'affaires de 0,6 ME réalisés l'année précédente.