Introductions : Charwood s'introduit à 11,38 Euros, bas de fourchette

(Boursier.com) — On pourra acheter et vendre des actions Charwood Energy à partir du 13 juillet prochain, la société ayant réussi son introduction en Bourse. Le Conseil d'Administration a fixé le prix de l'Offre à 11,38 Euros par action, ce qui correspond à la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'Offre.

Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 12,4 ME (dont 8,46 ME par compensation de créances).

Dans ce cadre, 1 088 407 actions nouvelles ont été émises dont 88,7 % au titre du placement global (au travers d'ordres d'investisseurs institutionnels, représentant une demande d'environ 11 ME) et 11,3 % au titre de l'offre à prix ouvert (au travers de 1 418 investisseurs particuliers, représentant

une demande d'environ 1,4 ME.

A l'issue de cette opération, le capital de Charwood Energy est composé de 5 198 407 actions ordinaires, représentant une capitalisation boursière d'environ 59,2 ME, sur la base du prix de 11,38 Euros par action.