Introductions : Charwood Energy veut lever une vingtaine de millions d'euros

(Boursier.com) — Charwood Energy annonce le lancement de son introduction

en bourse sur le marché d'Euronext Growth Paris. Elle est associée à une augmentation de capital d'environ 18 ME (dont 8,46 ME par compensation de créances), pouvant être porté à 21,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension primaire et de l'option de surallocation.

L'opération prévoit la cession par M. Adrien Haller, Mme Julie Bouvier, M. Franck Mainard et la société 1M86, d'un montant d'environ 2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension secondaire. 8,46 ME sont déjà sécurisé sous la forme d'un engagement de souscription, soit environ 47% du montant initial de l'Offre, auprès d'Eiffel Gaz Vert, un leader du financement de la filière gaz renouvelable en France.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 11,38 et 15,38 Euros par action. La souscription ouvre aujourd'hui et clôturera le 7 juillet prochain.

Charwood Energy offre des solutions de décarbonation à partir de biomasse permettant de s'affranchir des énergies fossiles. Charwood Energy s'appuie sur un socle d'expertises techniques, développé depuis 15 ans autour de 3 technologies clés : la combustion biomasse, la méthanisation et la pyrogazéification.

A fin 2021, Charwood Energy a déjà réalisé plus d'une centaine de projets pour compte de tiers, représentant une puissance installée cumulée de plus de 54 MW, soit une production de 250 GWh/an5 et plus de 26 km de réseaux de chaleur, pour le compte de nombreux industriels prestigieux comme Engie, Paprec ou encore Séché Environnement.

Charwood Energy vise un chiffre d'affaires de 7 ME sur l'exercice 2022. Ces revenus sont issus uniquement de ses activités de services pour compte de clients tiers. A plus long terme, Charwood Energy s'appuie sur des perspectives très favorables. L'activité pour compte de tiers, notamment, bénéficie d'un pipeline commercial solide d'une soixantaine de projets de centrales en prospection, représentant un potentiel de chiffre d'affaires de plus de 43 ME.

Les activités pour compte propre offre également une forte visibilité avec déjà 5 centrales en développement pouvant générer un ARR tiré de la vente d'énergie, une fois les centrales pleinement opérationnelles, de près de 7,7 ME dès 2025 et 17 projets en cours de discussion.

A l'horizon 2027, Charwood Energy se fixe ainsi trois objectifs ambitieux :

- Détenir une base propriétaire installée ou en cours de construction 50 centrales, représentant un ARR de près de 90 ME ;

- Franchir le cap des 100 ME de chiffre d'affaires;

- Une marge d'EBITDA normative supérieure à 35%.

Pour atteindre ces objectifs 2027, Charwood Energy envisage d'investir sur cette période un montant de l'ordre de 200 millions d'euros dont environ 60 millions d'euros au travers de SPV détenues par sa filiale W&nergy.