Introductions : c'est parti pour Groupe OKwind

(Boursier.com) — Groupe OKwind, spécialiste de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth. Elle prend la forme d'une augmentation de capital d'un montant de 20 millions d'euros, pouvant être porté à environ 23 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Est aussi prévue une cession d'actions existantes pour un montant maximum d'environ 3 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. L'opération bénéficie d'engagements de souscription pour un montant de plus de 11 millions d'euros représentant 59% du montant brut de l'offre.

La fourchette indicative du prix de l'offre est comprise entre 10,81 euros et 12,35 euros par action. La période de souscription qui ouvre ce 21 juin, court jusqu'au 4 juillet.

Groupe OKwind propose des solutions aux professionnels (exploitations agricoles, collectivités territoriales et industriels) ainsi qu'aux particuliers, via sa filiale Lumioo, leur permettant d'optimiser leur production et leur consommation d'énergie renouvelable grâce à la combinaison de deux savoir-faire complémentaires : "la génération d'énergie renouvelable, grâce à des trackers photovoltaïques connectés et performants. L'offre de management de l'énergie qui assure une production et une consommation d'énergie optimisées."

En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25,2 ME et un taux d'EBITDA consolidé de 9,7%. Grâce à un positionnement différenciant et un leadership technologique, la Société affiche un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 75% depuis 2015, date à laquelle elle a atteint la rentabilité opérationnelle.

Groupe OKwind a pour objectif d'atteindre, en 2022, un Chiffre d'affaires de 35 ME et un taux d'EBITDA consolidés d'environ 10%. En 2026, un chiffre d'affaires de 175 ME et un taux d'EBITDA consolidés d'environ 20%.