Introductions : Broadpeak en bas de fourchette, en attendant les échanges le 13 juin

(Boursier.com) — Les premiers échanges sur le titre Broadpeak auront lieu le 13 juin prochain. A ce stade, la société se félicite d'avoir levé 20 ME, comme espéré, montant brut pouvant être porté à 23 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

L'offre a été sursouscrite 1,5 fois avec une demande totale de 28,3 ME dont 25,1 ME demandés par les investisseurs institutionnels et 3,2 ME demandés par les investisseurs individuels.

Le prix retenu est le bas de la fourchette, à savoir 6,41 Euros, qui induit une capitalisation boursière de 80 ME.

Broadpeak propose un portefeuille de solutions hautes performances couvrant à la fois les fonctions principales de streaming (packaging, enregistrement et stockage des contenus, personnalisation et publicité ciblée, replay multi-écrans...) et les applications les plus avancées aujourd'hui au coeur des nouveaux enjeux du marché : streaming de contenus tiers, pilotage des réseaux et des qualités d'expériences, solutions IA de prédiction et d'anticipation des incidents, optimisation des retransmissions des événements en direct (" Multicast ABR "), 5G...

Depuis 2015, la croissance annuelle moyenne de la société s'est ainsi établie à environ 40%. Une forte dynamique confirmée en 2021 avec un chiffre d'affaires de 33,1 ME, en hausse de 38%. Cette croissance solide, et totalement organique, s'appuie sur un modèle de revenus à forte visibilité reposant à la fois sur un processus " d'upselling " et de récurrence des revenus avec les clients existants (20% du chiffre d'affaires 2021 sur les contrats de maintenance et les premiers revenus SaaS) associé à une dynamique soutenue en matière de conquête clients.

En 2021, la marge brute aura ainsi progressé de 50%, à 26,7 ME, par rapport à 2020, soit 80,8% du chiffre d'affaires. L'EBITDA s'est établi à près de 3 ME, représentant 9% du chiffre d'affaires.

Broadpeak aborde 2022 avec confiance et anticipe un chiffre d'affaires de 41 ME sur l'exercice, soit une croissance de l'ordre de 25%. A fin mars 2022, cet objectif était déjà sécurisé à hauteur de 60% par le carnet de commandes. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 s'est élevé à 7,7 ME, comparé à 5,5 ME au 31 mars 2021, soit une croissance de l'activité de 40% sur la période. En termes de résultats, compte tenu des premiers investissements nécessaires à l'accélération des prises de parts de marché, Broadpeak devrait afficher un EBITDA 2022 positif mais inférieur à l'EBITDA 2021 en raison des investissements nécessaires à l'accélération des prises de parts de marché.

La société affiche en outre des ambitions à horizon 2026 et vise le cap des 100 ME de chiffre d'affaires, marge d'EBITDA de 20%, avec une contribution des revenus récurrents (maintenance et revenus SaaS) portée à environ 40% de l'activité totale (contre 20% en 2021) et une marge d'EBITDA de 20% (9% en 2021).