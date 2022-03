Introductions : Bonyf, expert du confort bucco-dentaire, sur l'ancien Marché Libre

(Boursier.com) — Bonyf , une société belge spécialisée dans les produits bucco-dentaires innovants fait son apparition en Bourse de Paris, via une cotation directe sur l'ancien Marché Libre au prix de 12 Euros, matérialisant une capitalisation d'un peu plus de 7 ME.

Via la Bourse, la société compte renforcer sa notoriété et faciliter son déploiement commercial tant en France qu'à l'international. La Bourse va lui donner aussi l'opportunité "dans un second temps, de faire appel au marché afin de financer une forte croissance."

Le capital de la société est détenu par Jean-Pierre Bogaert (50,20%) et Ginette Buyle (49,80%). Les ventes ont atteint 2,37 ME en 2020 et 2,08 ME sur 10 mois en 2021, avec un bénéfice de 0,16 ME.

Son portefeuille se compose de 15 produits dans le domaine des soins de prothèses dentaires, des soins bucco-dentaires, des soins orthodontiques et des soins pour les plaies. Au sein de ces différentes gammes, deux produits phares recèlent un potentiel de développement particulièrement élevé selon la société : OlivaFix Gold et PerioTabs. OlivaFix Gold est la première crème adhésive saine pour prothèses dentaires au monde. PerioTabs est une solution de brossage "révolutionnaire" qui réduit les gingivites, parodontites, périmucosites et péri-implantites, sans recours à la chlorhexidine.

La société envisage d'enrichir son catalogue de produits en 2022 et 2023 pour répondre au mieux aux attentes de ses clients.