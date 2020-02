Introductions : beau succès pour Nacon

Introductions : beau succès pour Nacon









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Nacon a fixé le prix définitif de l'action à 5,5 euros, dans la moitié haute de la fourchette indicative de prix (entre 4,9 euros et 5,8 euros).

Compte-tenu de la forte demande, enregistrée dès le lancement de l'opération et qui a conduit Nacon à clôturer par anticipation son offre au 28 février 2020, il a également été décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, portant le montant total de l'augmentation de capital à 100 millions d'euros.

La demande a porté sur 1.404.220 titres pour l'Offre à Prix Ouvert et 64.931.491 titres pour le Placement Global, pour lequel ont participé des investisseurs français et internationaux. La demande totale s'élève donc à 66.335.711 titres, soit un taux de sursouscription global d'environ 4 fois (sur la base du montant de l'Offre Initiale).

Le nombre de titres effectivement alloués à l'Offre à Prix Ouvert s'élève à 1.404.220 actions nouvelles, soit un montant de 7,7 ME. Les ordres prioritaires de type P (réservés aux actionnaires de la société Bigben Interactive pour la fraction des demandes comprises entre 10 et 500 actions) seront servis à hauteur de 100%. Les fractions d'ordres A1 (de 10 et 500 actions incluses) et A2 (au-delà de 500 actions) seront servies à hauteur de 100%.

Le nombre de titres effectivement alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 18.595.780 actions, soit un montant de 102,3 ME.

A l'issue de cette opération, la capitalisation boursière de Nacon s'élève à environ 458 ME sur la base du cours d'introduction à 5,50 euros. Le flottant représente 19,65% du capital de la Société.

La société a consenti à Louis Capital Markets, au nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, une Option de Surallocation permettant la souscription au Prix de l'Offre, d'un nombre maximum de 1.818.181 Actions Nouvelles Supplémentaires jusqu'au 27 mars 2020 (inclus).

Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global est fixé au 3 mars. Les négociations des actions de la société sur le marché règlementé Euronext Paris débuteront le 4 mars.