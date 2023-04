Introductions : bas de fourchette à 9,44 Euros pour Florentaise

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Florentaise a fixé le prix de l'Offre à 9,44 euros par action, soit le point bas de la fourchette indicative de prix proposé lors de cette introduction en Bourse.

Sur cette base, la capitalisation boursière de Florentaise s'élève à environ 77,9 millions d'euros.

La demande totale exprimée s'est élevée à 1 891 893 titres, dont 94% au titre du Placement Global, représentant une demande d'environ 16,7 millions d'euros, et 6% au titre de l'Offre à Prix Ouvert, représentant une demande d'environ 1,1 millions d'euros, allouée en totalité.

Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 17,9 millions d'euros pour la Société (dont 5,9 millions d'euros hors compensation de créances d'un montant de 12 millions d'euros). Le produit net s'élève à 4,7 millions d'euros et sera dédié à hauteur de 70% au remboursement d'une dette de comptes courants d'actionnaires envers Floreasy S.A.S. et 30% seront dédiés au financement du besoin en fonds de roulement actuel.

Créée en 1973, Florentaise est détenue par un actionnariat 100% familial. Le Groupe emploie 245 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 57,5 millions d'euros au 30 juin 2022. Aujourd'hui, plus de 600 références en marque propre ou marques de distributeurs sont disponibles au sein des plus enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché, permettant à Florentaise de vendre en France près d'un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et de couvrir 12% du marché des professionnels.

A l'horizon 2027, Florentaise envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 120 millions d'euros. La société envisage de porter son résultat d'exploitation à plus de 20% du chiffre d'affaires consolidé en 2027.