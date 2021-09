Introductions : Audacia a lancé son offre

(Boursier.com) — Audacia a lancé hier son offre de titres dans le cadre de son introduction en Bourse. Elle se fera à prix fixe : 6,75 Euros. Les 6 ME à lever, voire les 7 ME en cas d'exercice de la clause d'extension, bénéficient déjà d'engagements de souscription pour un montant de 3,7 ME reçu préalablement au lancement de l'offre.

Créé en 2006 par Charles Beigbeder qui a déjà mené en Bourse Poweo et Agrogeneration, Audacia est un acteur du capital investissement en France. Depuis sa création, la société a investi 735 ME dans 350 entreprises françaises.

Audacia a progressivement élargi son activité à d'autres classes d'actifs : le capital innovation en 2018 puis le capital immobilier l'année suivante.

Le Capital Développement, métier historique d'investissement dans les PME en forte croissance avec deux fonds en cours de commercialisation pèse 300 ME d'actifs sous gestion, en 2021. Le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé répondant à une demande sociologique forte en France, pèse 30 ME d'actifs sous gestion d'ici fin 2021. Enfin le Capital Innovation, dédié aux technologies de rupture avec un premier fonds en cours de commercialisation qui participe au développement de 13 start-ups aux USA et en Europe pèse 60 ME.