Introductions : au tour de NFL Biosciences de se lancer!

Introductions : au tour de NFL Biosciences de se lancer!









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NFL Biosciences lance ce matin son introduction sur Euronext Growth avec une levée de fonds associée de 5,26 ME pouvant être portée à 8 ME. La fourchette de prix est comprise entre 3,40 et 4,60 euros, l'opération clôturant le 30 juin.

La société développe un candidat médicament botanique "à fort potentiel" pour le sevrage tabagique prêt, à entrer en Phase II/III. C'est cette que vient financer la société.

NFL Biosciences développe ainsi cliniquement un candidat médicament botanique (NFL-101) composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, et dépourvu de nicotine, comme aide au sevrage tabagique. NFL-101 a fait l'objet d'études précliniques et d'une Phase I qui a mis en évidence une forte réduction de l'envie de fumer, des tentatives d'arrêt réussies à long terme, ou une forte réduction de la consommation quotidienne, et ceci sans présenter de toxicité. NFL-101 est protégé par deux familles de brevets.

NFL-101 est dérivé d'un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé par l'Institut Pasteur contre les allergies chez les travailleurs des manufactures de tabac. Utilisé hors prescription par un médecin français sur plus de 10 000 fumeurs, l'extrait de Pasteur repositionné sur le sevrage tabagique avait montré des résultats prometteurs qui furent étayés par une étude rétrospective. NFL-101 en est une version standardisée pour usage pharmaceutique. Il est administré sous forme de deux injections sous-cutanées, données à une semaine d'intervalle lors d'une tentative d'arrêt. Deux injections de rattrapage sont disponibles aux mois trois et six, concomitantes à de nouvelles tentatives d'arrêt.