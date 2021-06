Introductions : au tour de Boa Concept de se lancer!

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Boa Concept lance son introduction en Bourse de Paris, qui prend la forme d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 4,4 ME pouvant être portée à un maximum de 5,1 ME, en cas d'exercice de la clause d'extension, et d'une cession par des actionnaires de la société de 1,1 ME pouvant être portée à 1,3 ME en cas d'exercice de la clause d'extension. L'offre court jusqu'au 23 juin.

Fondée en 2012, la société conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes dédiées à l'intralogistique. L'ADN de BOA Concept consiste à mettre l'informatique au coeur de ses systèmes, pour offrir des solutions communicantes et évolutives.

BOA Concept a ainsi développé des solutions logistiques pour l'équipement des entrepôts, "totalement modulables, adaptables et modifiables au gré de l'évolution des entreprises".

Des solutions utilisées tant par les acteurs de la logistique (Geodis, Logsytech, Vingeanne...) que les acteurs du e-commerce (Oscaro, Ekosport, Motoblouz, Aroma zone, Bricoprivé, Zoomalia...), du retail (Gemo, Obut, King Jouet...) ou encore de l'industrie (Raja, Orexad, Mersen, Hamelin...).

La crise sanitaire a réduit son chiffre d'affaires à 5,6 ME. Elle a en effet été un frein brutal à l'activité commerciale entre mars et octobre, sans prise de commande significative. Le marché a depuis repris très fortement, avec à date un carnet de commandes signées de plus de 8 ME, laissant augurer d'un chiffre d'affaires 2021 en forte croissance.