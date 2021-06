Introductions : au tour d'Aramis de se lancer!

(Boursier.com) — Aramis se lance en Bourse de Paris. C'est aujourd'hui que débute son offre de titres avec une fourchette indicative de prix comprise entre 23 et et 28 euros par action. Soit environ un montant d'environ 250 millions d'euros. La cession de 6 millions d'actions existantes par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, fondateurs ainsi que certains actionnaires minoritaires, est aussi prévu, soit un montant total initial d'environ 388 millions d'euros.

La taille totale d'opération, en considérant l'exercice intégral de l'option de surallocation, est comprise entre environ 446 millions d'euros et environ 481 millions d'euros.

Les fondateurs, qui cèderont une partie minoritaire de leurs actions, lors de l'opération resteront les deuxièmes principaux actionnaires du Groupe. Stellantis, qui ne cédera pas de titres dans l'opération, demeurera actionnaire majoritaire d'Aramis Group.

La clôture de l'offre à prix ouvert destinée aux particuliers est prévue le 16 juin à 17h alors que le placement global se terminera à 13h le 17 juin. Le début des négociations est prévu le 18 juin.

Il y a quelques jours, dans le secteur automobile, PHE, qui possède notamment la marque Oscaro.com a dû renoncer à son introduction en Bourse à une levée de fonds de 450 ME.

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne

et au Royaume-Uni. En 2020, Aramis Group a généré un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, avec un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement.