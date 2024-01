Introductions : Andino Inversiones Global 1ère société de l'année à Paris

(Boursier.com) — Andino Inversiones Global a été la première société à faire son apparition en Bourse de Paris en 2024. L'opération a pris la forme d'une cotation directe sur Euronext Access+ à 3,21 Euros le 16 janvier dernier, soit une capitalisation de 66 Millions d'Euros. Aucun échange n'est intervenu sur les titres depuis.

Le Groupe, à travers deux de ses filiales : Aeropuertos Andinos del Perú S.A. et Servicios Aeroportuarios Andinos S.A., détient la concession de gestion et d'exploitation de plusieurs aéroports dans le sud du Pérou et fournit services de fret, d'opérateur fixe et de piste à de nombreuses compagnies aériennes internationales de premier plan au Pérou et Mexique.

Il est aussi présent sur des activités de services de logistique maritime, dans la gestion immobilière et même la finance, notamment la gestion de fonds d'investissement.