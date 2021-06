Introductions : AMA entre en bas de fourchette

(Boursier.com) — Le Prix de l'Offre AMA a été fixé à 6,60 euros par action, soit le bas de la fourchette indicative qui était proposée. Ce prix correspondant à une capitalisation boursière d'environ 146 millions d'euros avant exercice intégral de l'option de surallocation.

Le montant brut de l'Offre s'élève à environ 36 millions d'euros, pouvant être porté à environ 39,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

La famille Guillemot, par l'intermédiaire de Guillemot Brothers Ltd, a augmenté le montant de son ordre de souscription et participé à l'Offre à hauteur de 14 millions d'euros. Le flottant représentera, à l'issue de l'Offre, environ 15,1% du capital d'AMA et pourrait être porté à 17,1% en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Le début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth à Paris est prévu le 2 juillet.