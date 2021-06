Introductions : AMA des frères Guillemot, se lance aujourd'hui

Introductions : AMA des frères Guillemot, se lance aujourd'hui









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les frères Guillemot détiendront bientôt une nouvelle entité cotée en Bourse : AMA, qui se veut un pionnier des solutions de réalité assistée pour les professionnels de terrain. Ils ont décidé de l'introduire pour accélérer son développement. AMA est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B et a développé au cours des six dernières années une des solutions de réalité assistée et de travail collaboratif en mobilité "les plus avancées du marché", selon la société.

Sous la marque XpertEye, la plateforme de réalité assistée développée par AMA couvre un large éventail de cas d'usage tels que le diagnostic à distance, l'inspection, la planification, la gestion des flux de travail, la formation

à distance et la télémédecine.

L'offre de titres se fera entre 6,60 et 8,90 euros par action pour un montant d'environ 40 ME, l'option de surallocation portant sur l'émission d'actions ordinaires nouvelles,

représente un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, soit un nombre.

Les engagements de souscription de la famille Guillemot, qui détient 93,76% du capital et des droits de vote d'AMA, entend atteignent un montant de 5 millions d'euros au travers de Guillemot Brothers, actionnaire à hauteur de 33,61% du capital.

L'offre, qui débute aujourd'hui, clôturera le 28 juin pour les particuliers et le 29 juin pour les professionnels dans le cadre du placement global. Début des négociations le 2 juillet.