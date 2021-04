Introductions : Aleph sur l'ancien Marché Libre

(Boursier.com) — Quelques échanges émaillent le titre d'Aleph Finance Group sur l'ancien Marché Libre parisien depuis son introduction en Bourse de Paris le 11 décembre dernier.

Il s'agit d'un groupe de services financiers dont le siège est à Londres et organisé essentiellement autour de 4 pôles d'activités : prestations de conseil en investissement, gestion de patrimoine, gestion de fonds d'investissement, prestations de courtage en assurance. Aleph est détenu à 82,75% par Enrico Danieletto, sont PDG.

La société a généré 6,18 ME de chiffre d'affaires en 2019, un EBIT de -0,61 ME et un résultat net de -0,61 ME aussi. Via sa cotation directe, la société cherche une plus grande visibilité et à accéder au marché de capitaux.