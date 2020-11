Introductions : Alchimie sombre pour ses 1ers échanges boursiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie fait ses premiers pas boursiers ce matin et c'est la chute... Introduit à 16,20 Euros, soit déjà le bas de la fourchette proposée qui allait jusqu'à 20,96 Euros, le titre s'échange déjà sous les 15 Euros en mâtinée, soit une chute de 10% environ. La société se retrouve valorisée autour de 65 ME.

Alchimie est spécialisé dans le développement de plateformes technologiques destinées à aider les acteurs de la production audiovisuelle et les leaders des médias sociaux à distribuer leurs contenus et à générer de nouveaux revenus sur les plateformes digitales. La société regroupe les contenus vidéos, les éditorialise et les distribue sous forme d'abonnements via différents canaux de distribution.

Cette introduction en bourse a permis à la société de réaliser une augmentation de capital de 17,9 ME.

Nous avions conseillé de ne pas souscrire à cette introduction.