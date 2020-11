Introductions : Alchimie, IPO confinée !

Introductions : Alchimie, IPO confinée !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ce sera une première : une introduction en Bourse durant un confinement... Alchimie se lance sans hésiter se définissant de toute façon comme une "valeur Covid"... La société est en effet une plateforme OTT qui distribue 55 chaînes thématiques affinitaires par abonnement. Alchimie dispose d'un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.

L'opération lancée aujourd'hui prend la forme d'une augmentation de capital de 20 millions d'euros, pouvant être porté à un montant de 21,5 millions d'euros.

Une cession est prévue, celle de HLD Europe SCA, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension secondaire et en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (correspondant, à titre d'indicatif, respectivement à un montant de 1,5 million d'euros et 3,4 millions d'euros.)

La fourchette indicative de prix est comprise entre 15,50 et 20,96 EUR par action. L'opération se clôturera le 23 novembre.

Nicolas d'Hueppe, PDG fondateur d'Alchimie, a expliqué récemment sur Boursier.com, les raisons de la cotation en Bourse : "Nous cherchons à conserver et à accroître notre avantage concurrentiel. A la fois sur le plan technologique mais aussi en termes de catalogues. Nous voulons lever de l'argent en Bourse pour notre projet de nature européenne, mais qui se déclinera bientôt à l'échelle internationale. Le marché de l'OTT, télévision sur Internet, est en train de grossir fortement. Les Netflix, Google, Amazon, Apple ne s'y sont pas trompés et se sont engouffrés dans la brèche. Des acteurs indépendants existent aussi à l'image de CuriosityStream introduit récemment sur le Nasdaq."

Alchimie dispose aujourd'hui de 55 chaînes promues par des groupes de médias et des talents reconnus comme Guillaume Canet, Jacques Attali, Poisson Fécond, Jérôme Le Banner, Dr Whatson, The Big Issue, Reworld Média et Prisma Media. Alchimie revendique aussi une base de près de 300 000 abonnés garantissant à Alchimie une forte visibilité et une récurrence de ses revenus.

Alchimie a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 58 ME en 2022 avec 1,2 million d'abonnés et d'atteindre la rentabilité au 4ème trimestre de cette année-là. Alchimie vise, au-delà, 150 ME de chiffre d'affaires en 2024 avec un taux de marge opérationnelle de plus de 20%.