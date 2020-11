Introductions : Alchimie entre sur le marché à 16,2 euros

Introductions : Alchimie entre sur le marché à 16,2 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, co-éditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le système multilatéral de négociation Euronext Growt Paris.

Le prix de l'introduction en bourse est fixé à 16,20 euros par action, dans la partie plutôt basse d'une fourchette proposée de 15,5 à 20,96 euros.

L'offre a été souscrite à 100% et la clause d'extension primaire a été exercée partiellement à hauteur de 5.043 actions nouvelles, soit 0,1 million d'euro. 1.102.135 actions ordinaires nouvelles ont été allouées dans le cadre de l'offre, dont 5.043 actions ordinaires nouvelles liées à l'exercice partiel de la clause d'extension primaire. Le produit brut total de l'augmentation de capital de Alchimie s'élève à 17,9 millions d'euros.

Le nombre d'actions ordinaires nouvelles allouées dans le cadre de l'offre se répartit comme suit :

- 785.007 actions ordinaires nouvelles allouées dans le cadre du placement global, représentant 12,7 ME, soit 71,2% du nombre total de titres alloués et ;

- 317.128 actions ordinaires nouvelles allouées dans le cadre de l'offre à prix ouvert (OPO), représentant 5,1 ME, soit 28,8% du nombre total de titres alloués. Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 100 actions incluses) et A2 (au-delà de 100 actions) seront servis intégralement.

Dans le cadre de l'offre à prix ouvert, l'offre a été souscrite près de 3 fois.

Cette introduction en bourse permet à la société de réaliser une augmentation de capital de 17,9 ME, dont 0,1 ME suite à l'exercice partiel de la clause d'extension primaire. L'option de surallocation consentie à Gilbert Dupont ne sera pas exercée.

L'opération a été réalisée avec succès et ce dans le contexte singulier du confinement. Il s'agit de la première introduction en bourse sur Euronext Growth Paris dont le placement a été réalisé intégralement à distance avec des outils de visio-conférence. Cela traduit la confiance des investisseurs dans Alchimie et ses perspectives de croissance qui bénéficient du dynamisme du marché de la vidéo par abonnement et, plus particulièrement, dans le segment de la vidéo thématique affinitaire délaissé par les grands acteurs du secteur. En plein essor, ce segment répond aux attentes des abonnés en quête d'une consommation davantage en adéquation avec leurs passions et centres d'intérêt. Cette opération a été l'occasion de mettre en exergue notre modèle économique original, fondé sur un partage de valeur avec l'ensemble des parties prenantes, à savoir les talents, les ayants-droits et les distributeurs, qui a pour vocation l'élargissement du catalogue de contenus ainsi que le lancement régulier de nouvelles chaînes en France et à l'international pour un coût maîtrisé. Cette dynamique, d'ores et déjà clairement enclenchée comme en témoignent les récents lancements de chaînes, va s'accélérer grâce aux ressources financières dont nous disposons désormais , commente Nicolas d'Hueppe, PDG et fondateur d'Alchimie. Nous sommes maintenant impatients de nouer de nouveaux partenariats avec des groupes de médias et des talents pour élargir notre base d'abonnés aux contenus thématiques affinitaires proposés via les chaînes SVOD d'Alchimie, base que nous estimons pouvoir porter à environ 1,2 million dès fin 2022, niveau correspondant à un objectif de chiffre d'affaires de 58 ME .

Sur la base du Prix de l'Offre et de l'émission de 1.102.135 actions ordinaires nouvelles, dont 5.043 actions ordinaires nouvelles suite à l'exercice partiel de la clause d'extension primaire, la capitalisation boursière d'Alchimie s'élèvera à environ 71,3 millions d'euros à l'issue de l'opération. Le flottant représente 24,33% du capital de la société.

Par ailleurs, la société a conclu un contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont. Un montant de 250.000 euros été affecté au compte de liquidité.

Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global interviendront le 26 novembre. Le 27 novembre, les négociations des actions de la société débuteront sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée "Alchimie"...