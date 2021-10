Introductions : Afyren, ça part mal!

(Boursier.com) — Afyren a rejoint la cote parisienne ce matin et les premiers échanges sont en berne, le titre cédant plus de 5% à 7,60 Euros, pour un cours référence de 8,02 Euros correspondant déjà au bas de la fourchette proposée qui allait jusqu'à 9,72 Euros. Un plus bas à 7,22 Euros a même été touché. Le titre pâtit sans doute de la mauvaise orientation des marchés ce matin, la Bourse de Paris reculant de plus de 1% à travers son indice phare. Un contexte qui a aussi poussé Icade Santé à repousser son IPO...

Afyren aura toutefois levé 66,5 millions d'euros lors de la sienne. Cette augmentation de capital prend en compte l'exercice partiel de la clause d'extension à hauteur de 5% de l'offre initiale. La taille de l'Offre pourra être portée à environ 72,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation à hauteur de 10% de l'offre initiale.

La société est une entreprise de "chimie durable", qui propose des solutions pour remplacer des ingrédients issus du pétrole par des produits issus de biomasse non alimentaire, dans une approche d'économie circulaire et bas carbone. Les solutions d'Afyren permettent de produire, grâce à des micro-organismes naturels, une famille de sept acides organiques intégralement bio-sourcés ainsi qu'un engrais à haute valeur ajoutée.