Introductions : Acticor contre les AVC, souscrire ou pas ?

(Boursier.com) — Si la cote parisienne est fournie en "biotechs" oeuvrant dans de très nombreuses indications, il n'y en a pas cherchant à traiter les AVC, seconde cause de décès dans le monde avec plus de 5,5 millions de décès annuels et l'une des premières causes d'invalidité chez l'adulte. Gilles Avenard, qui avait porté BioAlliance Pharma (désormais OSE Immuno) en Bourse, a décidé de réaliser le même parcours avec Acticor.