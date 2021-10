Introductions : Acticor, 20 ME à lever

(Boursier.com) — Depuis vendredi, l'offre de titres Acticor est lancée dans le cadre de son augmentation de capital d'environ 20 ME pouvant être portée à environ 26,5 ME en cas d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix qui va de 7,12 à 9,62 Euros. La société a reçu des engagements de souscription à hauteur de 10,3 ME, soit 51,5% de la taille nominale de l'opération. L'offre se clôturera le 26 octobre pour les particuliers. La société se trouve valorisée entre environ 80 ME et 100 ME.

La société développe un médicament " first-in-class " pour traiter les urgences cardio-vasculaires, dont l'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique. L'AVC est l'une des premières causes d'invalidité acquise chez l'adulte et la 2ème cause de décès dans le monde. À ce jour, malgré le traitement de référence (alteplase), près de 50% des patients ayant présentés un AVC ischémique (soit 85% des AVC) restent handicapés.

Acticor développe ainsi un candidat-médicament, glenzocimab, sans risque hémorragique, dont deux essais cliniques de phase 2 ont déjà permis de montrer sa bonne tolérance. Les objectifs cliniques projetés sont de réduire significativement le nombre de patients victimes handicapés et d'augmenter le nombre de patients sans séquelle.