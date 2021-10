Introductions : 400 ME pour l'opération d'OVH

(Boursier.com) — On connait les modalités de l'introduction en Bourse d'OVH, qui débute ce matin. La fourchette indicative de prix est comprise entre 18,50 euros et 20,00 euros par action. Le montant de l'Offre comprendra une émission de nouvelles actions ordinaires par OVHcloud pour 350 millions d'euros et une cession d'environ 50 millions d'euros par KKR, TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la société.

Une option de surallocation prévoyant la vente d'actions existantes supplémentaires par KKR et TowerBrook Capital Partners, représente un maximum de 15% du nombre total des Actions Nouvelles et des Actions Cédées Initiales.

La période de souscription clôturera le 13 octobre à 17 heures pour l'OPO et le le 14 octobre à 12 heures pour le Placement Global. La fixation du prix de l'Offre est prévue le 14 octobre, les transactions débuteront le 15 octobre.

OVHcloud est le principal fournisseur européen de services cloud. Le Groupe compte 1,6 million de clients, dont des entreprises en transition vers le cloud, des " pure players " du numérique et des entités publiques répartis dans plus de 140 pays, à qui il propose une gamme complète de solutions cloud.