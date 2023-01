Introductions : 4 hôtels et une cotation à Paris !

(Boursier.com) — Hoteles Bestprices, société espagnole qui dispose de 4 hôtels implantés à Barcelone (2), à Gérone et à Madrid, a fait son apparition en Bourse de Paris en octobre dernier, à 1 Euro l'action, soit environ 20 ME de valorisation. Depuis, le titre qui cote sur l'ancien marché libre, a plus que doublé à plus de 2 Euros.

La société explique qu'elle développe un concept "innovant, unique, exclusif et très attrayant" pour tous les clients, offrant de plus, "un modèle de croissance très attractif pour les investisseurs". "Nous travaillons à doubler le nombre de nos établissements hôteliers à court terme", a expliqué la société.

"Les meilleurs tarifs hôteliers sont offerts avec des chambres de luxe et un service de première classe de la part de l'équipe de réception, avec un design moderne des installations et un service agile, personnalisé et professionnel par une équipe de Guest Service hautement qualifiée.

"L'introduction en bourse nous permettra d'attirer de nouvelles ressources financières qui permettront l'expansion de notre chaîne hôtelière et son leadership dans la catégorie dans laquelle nous opérons", annonce Hoteles Bestprices.