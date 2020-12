Introductions : 1ers pas boursiers en hausse pour Winfarm

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Winfarm fait ses premiers pas boursiers dans le calme ce matin, progressant d'un peu plus de 1% au-dessus de son prix d'introduction de 35 Euros matérialisant une capitalisation boursière de 67,8 ME.

Winfarm se veut le leader français de la vente à distance pour le monde agricole. Winfarm propose ses services dans l'agrofourniture, sous la marque Vital Concept, pour la vente à distance de produits à destination du monde agricole, des métiers du cheval et des professionnels des espaces verts ; l'agronutrition, sous la marque Alphatech, pour la fabrication de solutions innovantes en santé, nutrition et hygiène animale ; l'agroconseil, activité historique du Groupe, sous la marque Agri-Tech Services, pour l'accompagnement technique et la formation des agriculteurs ; l'agroexpérimentation, au travers de la ferme expérimentale Bel-Orient, afin de tester et valider les innovations internes du Groupe et les offres du marché.

Créée en 1996 sous la marque Vital Concept, l'activité Agrofourniture représente 87,2% du chiffre d'affaires 2019. La société compte aujourd'hui un total près de 41 000 clients, dont près de 33 000 agriculteurs et éleveurs, plus de 7 000 clients dans le domaine équestre et 1 000 paysagistes ou collectivités.

Après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 86,8 ME en 2019 (+8%), la dynamique commerciale du Groupe s'est accélérée au 1er semestre 2020, avec une croissance exceptionnelle de 15%. La société se dit confiante dans sa capacité à atteindre en 2020 un chiffre d'affaires de 97 ME, représentant une hausse de +12% par rapport à 2019.

Cette introduction en bourse a permis à la société de réaliser une augmentation de capital de 16,8 ME.