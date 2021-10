Introductions : 100 ME pour Waga ?

(Boursier.com) — Le vent porteur qui pousse les "greentechs" dans le dos, en amène de plus en plus en Bourse. Le nouveau venu s'appelle Waga Energy et s'est fait connaître depuis quelques années avec sa Wagabox, une unité qui se "plugge" sur des décharges enterrées, dans le but de transformer le méthane émanant des déchets organiques, en biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.