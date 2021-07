Introduction : après plus de 70 ans d'existence, Airwell fait le choix de la Bourse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airwell annonce son inscription sur Euronext Access+, l'ancien Marché Libre, par cotation directe ce 29 juillet sur un cours de 3,60 Euros, affichant une capitalisation boursière ainsi de 15,6 ME.

Airwell est née en région parisienne en 1947 avec l'ambition d'importer une solution de confort de l'habitat révolutionnaire qui n'existait pas encore en Europe : la climatisation. Très vite, la marque devient une référence, étend sa présence dans 80 pays et connait une forte croissance.

Présent au sein du Groupe depuis 2002, Laurent Roegel a structuré un projet de reprise auprès du Groupe Elco jusqu'alors seul actionnaire d'Airwell. Dans un premier temps l'activité France est acquise, complétée récemment par l'activité export. En 2020, le Groupe animé par plus de 60 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 39,4 ME avec un résultat d'exploitation de 1,8 ME (marge de 4,7 %).

Le dirigeant a récemment expliqué les motivations de ce projet boursier dans une interview publiée par Boursier.com.

Airwell concentre désormais sa valeur ajoutée sur les services et investit sur une nouvelle plateforme R&D en France, constituée d'experts des domaines climatiques, énergétiques, domotiques et d'intelligence artificielle. L'ambition est de maitriser et contrôler la " data " afin que l'app AirHome permette à l'utilisateur à distance de contrôler son confort thermique, d'optimiser sa consommation énergétique et de réduire son empreinte carbone.

Airwell pense réaliser un chiffre d'affaires de 46-48 ME en 2021, il était de 39 ME en 2019. L'objectif est d'atteindre les 100 ME en 2025 par croissance organique et croissance externe, avec l'acquisition de distributeurs à l'étranger.

A ce jour, le capital d'Airwell est majoritairement détenu, à 92%, par Marvik Holding, société holding détenue à 100% par Laurent Roegel. Le solde du capital est détenu par 7 investisseurs institutionnels et privés qui se partagent 8% du capital consécutivement à une augmentation de capital de 1 ME du mois de juin.