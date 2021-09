Introduction : Antin Infrastructure Partners annonce le lancement de l'opération

(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners annonce le lancement de l'offre dans le cadre de son Introduction en Bourse en vue d'une cotation sur Euronext Paris (Compartiment A).

Les principaux points de l'opération à retenir sont les suivants :

- Fourchette indicative du prix : entre 20 et 24 euros par action.

- Valorisation post-opération comprise entre 3,5 Milliards d'euros et 4,13 Milliards d'euros, incluant l'émission d'actions ordinaires nouvelles pour un montant d'environ 350 Millions d'euros.

- La clôture de l'Offre à Prix Ouvert en France est prévue le 22 septembre 2021 à 17 heures (CET) pour les ordres passés aux guichets et à 20 heures (CET) pour les ordres passés par Internet.

- La clôture du Placement Global est prévu le 23 septembre 2021 à 13 heures.

- Fixation du prix de l'offre prévue le 23 septembre 2021.

- Premier jour de cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 24 septembre 2021.