Intrasense : un second semestre difficile

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'Intrasense pour l'année 2023 s'élève à 3,31 millions d'euros, en recul de -12,8% par rapport à l'exercice précédent, pénalisé par une situation politique complexe en Chine et défavorable à l'activité du Groupe.

Au 1er semestre 2023, Intrasense réalise un chiffre d'affaires de 2,18 ME, soit une augmentation de +14% par rapport à l'année 2022. Au second semestre, le Groupe enregistre un recul de -40% de son activité, avec un chiffre d'affaires à 1,13 ME.

Ceci fait principalement suite au gel des appels d'offre sur le marché chinois depuis juillet 2023, conséquence directe de la mise en place de mesures anti-corruption par le gouvernement chinois. Cette campagne anti-corruption a réduit considérablement l'activité de l'ensemble des industriels du secteur de la santé sur cette zone, impactant négativement la dynamique commerciale de la Société en Chine. Par ailleurs, sur les autres zones, la crise géopolitique en Russie-Europe de l'Est perdure et maintient la zone dans un climat d'instabilité, perturbant la prévisibilité des opérations commerciales. L'incertitude persistante a entraîné un décalage de certains appels d'offres attendus fin 2023, affectant la croissance du Groupe sur la zone.

Perspectives 2024

"L'année 2024 représente une étape cruciale pour Intrasense. L'obtention du marquage règlementaire de Myrian, selon le nouveau règlement européen des dispositifs médicaux, est prévue au début du second trimestre et permettra de commercialiser une solution enrichie d'IA, à forte valeur ajoutée sur des marchés en croissance. Nous préparons également le lancement de notre nouvelle solution logicielle dédiée à l'oncologie pour mi-2024, facteur d'accélération de notre croissance. Cette stratégie produits est soutenue par une stratégie d'introduction marchés et d'expansion géographique en 2024, avec le support du groupe Guerbet, afin d'entamer une phase de croissance commerciale plus agressive" indique Nicolas Reymond, Directeur Général d'Intrasense.