Intrasense : un jalon passé avec la signature d'un partenariat entre Intrasense et I-SERIS

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et le groupe d'imagerie médicale et radiologique I-SERIS, regroupant les cliniques de Clémentville (Montpellier), Clermont l'Hérault et le centre scanner de la clinique Pasteur de Pézenas, annoncent la signature d'un accord dans le cadre du développement de la nouvelle solution oncologique Myra.

Myra, une plateforme oncologique intelligente

La future ligne de produits en oncologie Myra, dont le développement a été annoncé par le Groupe Intrasense lors de sa levée de fonds en juin 2021, a pour objectif de placer le patient au centre du parcours de soin en imagerie et de permettre une prise en charge globale, du dépistage au suivi, au travers d'une collaboration pluridisciplinaire.

Avec l'ambition d'orchestrer les différents workflows radiologiques, l'expérience utilisateur et la valeur clinique seront des atouts majeurs de la nouvelle plateforme d'Intrasense. L'intelligence artificielle incorporée dans la solution est également un atout significatif pour améliorer la précision et l'efficacité du diagnostic.

Dans ce cadre, la collaboration avec des acteurs de renom et experts en imagerie médicale et oncologie sont des avantages considérables. Ainsi, la signature de cet accord de partenariat est une étape structurante du développement de la solution Myra.

I-SERIS, acteur majeur de la radiologie en Occitanie

Le groupe I-SERIS, implanté sur plusieurs sites en Occitanie, est un acteur régional majeur dans le domaine de la radiologie et notamment de l'imagerie oncologique. Le groupe est implanté à Montpellier avec la clinique Clémentville, à Clermont l'Hérault ainsi qu'à Pézenas avec le centre scanner de la clinique Pasteur. I-SERIS est membre du réseau VIDI qui regroupe 52 centres d'imagerie et 900 radiologues sur tout le territoire, réseau auprès duquel Intrasense est référencé comme fournisseur de solutions d'imagerie logicielle.

Le groupe I-SERIS est spécialisé dans la radiologie diagnostique et interventionnelle, notamment oncologique. L'activité est structurée par pôles : oncologie, oncohématologie, imagerie de la femme et de l'enfant, imagerie de l'appareil locomoteur, imagerie thoracique, imagerie digestive et urinaire et imagerie des urgences.

L'accord prévoit entre autres la contribution du groupe I-SERIS aux définitions et validations fonctionnelles de la future solution Myra, l'accès à des données anonymisées permettant le développement et la validation de la solution par Intrasense, ainsi que la mise à disposition par Intrasense auprès du groupe I-SERIS des premières versions de la solution dans un but de validation et de promotion de celle-ci.

Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense, a déclaré : "Nous sommes très heureux de collaborer avec I-SERIS, acteur médical majeur de notre écosystème. La mise en commun de nos expertises seront des accélérateurs formidables de nos développements. Intrasense met l'expérience utilisateur et la valeur médicale au coeur de la stratégie de sa nouvelle ligne de produits et nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur les experts du groupe I-SERIS. Ce partenariat est une étape clé de notre stratégie d'innovation."