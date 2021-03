Intrasense : un EBITDA positif, pour la 1ère fois

(Boursier.com) — Intrasense a dégagé un chiffre d'affaires de 3 441

KE en croissance de 3,7% par rapport à 2019. La zone Europe et en particulier la France a plus directement été impactée par la crise sanitaire au second semestre 2020 alors que sa filiale chinoise a surperformé au global sur l'année malgré des difficultés sur le premier trimestre 2020 dues à l'épidémie de la Covid-19 sur le continent asiatique. "La stratégie du Groupe consistant à investir sur ses deux marchés clés, l'Europe et la Chine, est donc payante", se félicite la société.

Le résultat opérationnel avant dotations et dépréciations (EBITDA) est en croissance de 554 KE par rapport à 2019 et ressort pour la première fois positif au niveau global Groupe (+4 KE).

Les dotations aux amortissements ont augmenté de 123 KE, dues à la hausse des efforts R&D au cours des 3 derniers exercices, ainsi qu'à la mise sur le marché de nombreuses applications et modules cliniques additionnels. Les dotations et reprises aux provisions représentent 188 KE soit 5,4% du chiffre d'affaires. Cette augmentation de 414 KE s'explique par la dépréciation en 2020 de comptes clients impactés par la crise sanitaire ainsi que par la reprise de provisions clients de 2019.

Le résultat net est une perte de 704 KE, alors que les disponibilités (trésorerie) sont en forte amélioration et s'établissent à 2 536 KE au 31 décembre 2020.