Intrasense signe un partenariat avec l'ICM

(Boursier.com) — Intrasense s'unit à l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM) à travers un partenariat visant à valider puis déployer en situation réelle sa nouvelle plateforme dédiée à l'oncologie, avec l'objectif de l'utiliser en routine clinique.

Dans le cadre du développement de sa nouvelle plateforme logicielle, dédiée à la prise en charge du patient en oncologie, Intrasense s'est ainsi rapproché de l'Institut régional du Cancer de Montpellier. Les équipes médicales de l'ICM ont été chargées d'évaluer le prototype et les premières versions de la solution avec l'ambition de l'utiliser dans leur pratique quotidienne.

La nouvelle plateforme a pour vocation de fluidifier et simplifier le parcours de soins lié à l'imagerie médicale en oncologie. Elle mettra à disposition des professionnels de l'oncologie tout un ensemble d'outils cliniques, collaboratifs et de recherche, adressant parfaitement toutes les dimensions de la prise en charge du patient.

Les premières évaluations du prototype par les équipes de l'ICM ont mis en lumière la nécessité d'une interface utilisateur intelligente et d'outils parfaitement adaptés aux attentes du radiologue dans le cadre d'une pratique en oncologie. D'autres tests seront réalisés tout au long de l'année pour commercialiser, début 2024, une plateforme logicielle enrichie de fonctionnalités novatrices.

"Les équipes d'Intrasense proposent une solution concrète et innovante, dans une dynamique susceptible d'optimiser et de faciliter le travail au quotidien de nos équipes pluridisciplinaires", indique le professeur Marc Ychou, Directeur général de l'ICM.

L'Institut régional du Cancer de Montpellier fait partie du réseau des 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC) du réseau Unicancer ayant construit un modèle de prise en charge globale et innovante des cancers en France. L'établissement centralise tous les traitements dédiés au cancer et réunit des équipes pluridisciplinaires de plus de 1000 salariés, qui interviennent de façon coordonnée auprès des patients tout au long de leurs prises en charge.

Cette collaboration avec l'ICM intervient dans le cadre du développement par Intrasense de sa solution dédiée à l'oncologie. Cette première étape de validation du prototype fonctionnel prépare l'industrialisation d'une solution optimale, et la commercialisation de la ligne de produit début 2024.